Российский хоккеист подрался с канадцем в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин 6 мая подрался с канадским защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом во втором матче второго плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игроки подрались на последней минуте встречи. Судьи разняли дерущихся и выписали обоим по пять минут штрафа.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Эдмонтона». Счет в серии после этого матча равный — 1:1.

В феврале российский хоккеист Евгений Малкин принял участие в массовой драке, произошедшей в матче Национальной хоккейной лиги между его клубом «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».