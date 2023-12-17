Детского тренера ХК «Крылья Советов» уволят после драки на матче

Тренер хоккейного клуба (ХК) «Крылья Советов» Павел Платонов отстранен от работы после драки во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения, в ближайшие дни он будет уволен. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил ХК в своем Telegram-канале.

В клубе сообщили, что Платонов после игры, во время которой произошел инцидент, извинился перед коллегой-тренером ХК «Красная машина» Никитой Илларионовым и организаторами соревнований.

В «Крыльях Советов» подчеркнули, что считают поведение своего специалиста неприемлемым и не соответствующим этическим нормам. Клуб также принес извинения пострадавшей стороне.

«С сегодняшнего дня тренер Платонов отстранен от работы, в ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне ,16 декабря, в Москве. На распространившихся в тот день видеокадрах потасовки видно, как во время игры Платонов напал на Илларионова, драка произошла прямо на льду.