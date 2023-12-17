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Детского тренера ХК «Крылья Советов» уволят после драки на матче

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Фото: Telegram/hcks_ru
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Тренер хоккейного клуба (ХК) «Крылья Советов» Павел Платонов отстранен от работы после драки во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения, в ближайшие дни он будет уволен. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил ХК в своем Telegram-канале.

В клубе сообщили, что Платонов после игры, во время которой произошел инцидент, извинился перед коллегой-тренером ХК «Красная машина» Никитой Илларионовым и организаторами соревнований.

В «Крыльях Советов» подчеркнули, что считают поведение своего специалиста неприемлемым и не соответствующим этическим нормам. Клуб также принес извинения пострадавшей стороне.

«С сегодняшнего дня тренер Платонов отстранен от работы, в ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены», — говорится в сообщении.

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Инцидент произошел накануне ,16 декабря, в Москве. На распространившихся в тот день видеокадрах потасовки видно, как во время игры Платонов напал на Илларионова, драка произошла прямо на льду.

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