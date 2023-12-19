В Белграде началась многотысячная акция протеста после выборов

В центре Белграда, столице Сербии, тысячи человек 18 декабря блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов.

По итогам прошедших в воскресенье, 17 декабря, выборов партия сербского президента Александра Вучича сохранила свое лидерство в парламенте. Однако протестующие выражают в связи с этим свое несогласие. Они обвиняют власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции.

Примечательно, что организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции и выступают с критикой курса властей Сербии на независимую политику.

Ранее в этот день сербский лидер Александр Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте. Тогда он отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

Накануне, 17 декабря, в Сербии прошли выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В них приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России внимательно следят за итогами парламентских выборов в Сербии, он подчеркнул, что эти выборы являются внутренним делом сербского государства. Кроме того, в Кремле надеются на продолжение дружбы РФ и Сербии, а также на взаимовыгодное и уважительное взаимодействие двух стран, добавил Песков.