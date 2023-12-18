В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии
В России внимательно следят за итогами парламентских выборов в Сербии, они являются ее внутренним делом. Об этом 18 декабря заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы, действительно, очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича (президента Сербии — Ред.)», — сказал журналистам Песков.
Он выразил надежду, что данные итоги будут способствовать дальнейшему развитию Сербии. Кроме того, в Кремле надеются на продолжение дружбы РФ и Сербии, а также взаимовыгодного и уважительного взаимодействия двух стран, добавил Песков.
Ранее в этот день сербский лидер Александр Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте. Тогда он отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.
Накануне в Сербии прошли выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В них приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций.