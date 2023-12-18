Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
Экономика
Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января
Мир
В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Мир
МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Общество
Синоптик спрогнозировал плюсовую температуру в Москве до конца недели
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Политика
На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран

В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

Песков: парламентские выборы в Сербии — ее внутреннее дело
0
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России внимательно следят за итогами парламентских выборов в Сербии, они являются ее внутренним делом. Об этом 18 декабря заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, действительно, очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича (президента Сербии — Ред.)», — сказал журналистам Песков.

Он выразил надежду, что данные итоги будут способствовать дальнейшему развитию Сербии. Кроме того, в Кремле надеются на продолжение дружбы РФ и Сербии, а также взаимовыгодного и уважительного взаимодействия двух стран, добавил Песков.

Неудачная попытка: Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово
Процесс нормализации между Белградом и Приштиной зашел в тупик

Ранее в этот день сербский лидер Александр Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте. Тогда он отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

Накануне в Сербии прошли выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В них приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023