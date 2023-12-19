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Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты. Соответствующее заявление 18 декабря он сделал на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что богатые граждане «вынимают» своих детей из зоны комфорта и «создают им искусственные сложности». Он подчеркнул, что это делается, «потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то» и стремился к чему-то.

Путин добавил, что, если человеку «всё сыпется с неба, как манна небесная, он ничем не дорожит и, как производная, ни к чему не стремится». По словам российского лидера, залог успеха — когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается.

Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше
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14 декабря в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции. Он также упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%.

До этого, 13 декабря, аналитики «Работа.ру» поделились с «Известиями» результатами своего исследования среди представителей российских компаний из всех округов страны. Полученные данные показали, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу. Чаще всего повышать оплату труда собираются работодатели из сфер IТ, строительства и торговли.

Ранее, 5 декабря, стало известно, что в России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату 1 млн рублей в месяц и более. Это на 43% больше, чем в 2021-м.

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