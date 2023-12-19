Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты. Соответствующее заявление 18 декабря он сделал на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», — сказал российский лидер.
Глава государства также отметил, что богатые граждане «вынимают» своих детей из зоны комфорта и «создают им искусственные сложности». Он подчеркнул, что это делается, «потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то» и стремился к чему-то.
Путин добавил, что, если человеку «всё сыпется с неба, как манна небесная, он ничем не дорожит и, как производная, ни к чему не стремится». По словам российского лидера, залог успеха — когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается.
14 декабря в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции. Он также упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%.
До этого, 13 декабря, аналитики «Работа.ру» поделились с «Известиями» результатами своего исследования среди представителей российских компаний из всех округов страны. Полученные данные показали, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу. Чаще всего повышать оплату труда собираются работодатели из сфер IТ, строительства и торговли.
Ранее, 5 декабря, стало известно, что в России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату 1 млн рублей в месяц и более. Это на 43% больше, чем в 2021-м.