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Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 декабря, поздравил Абделя Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом», — подчеркнул он.

Российский лидер также отметил вклад ас-Сиси в упрочение российско-египетского партнерства, а также подтвердил готовность к работе по развитию двусторонних связей и взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС.

«Искренне желаю новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», — указал Путин.

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О том, что Фаттах ас-Сиси был переизбрал на должность главы государства, сообщалось ранее в этот же день, 18 декабря. По итогам голосования, он получил 39 702 451 голос, набрав 89,6% от общего числа голосов.

Голосование на всеобщих выборах президента в Египте стартовало 10 декабря. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, а в 2018 году его полномочия на посту главы государства были продолжены до 2022 года, после того как за него отдали голоса более 21,5 млн избирателей. Его единственный конкурент Муса Мустафа Муса, лидер партии «Аль-Гхад», тогда получил около 720 тыс. голосов в свою поддержку.

После этих выборов ас-Сиси будет находиться на посту президента до 2030 года, так как в стране увеличили срок президентских полномочий до шести лет.

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