Абдель Фаттах Ас-Сиси избран президентом Египта

Президентом Египта избран Абдель Фаттах Ас-Сиси. Об этом 18 декабря говорят официальные итоги голосования.

«Абдель Фаттах ас-Сиси получил 39 млн 702 тыс. 451 голос, набрав 89,6% от общего числа голосов», — предает слова председателя Национальной избирательной комиссии Египта Хазема Бадави египетское издание El Balad.

Ближайший конкурент Абделя Фаттах Ас-Сиси — Хазем Мохаммед Сулейман Мохаммед Омар набрал 986 млн 352 голоса, это 4,5% от общего числа голосов. На счету еще одного кандидата — Мохаммада Фарида Саад Захрана 776 млн 952 тыс. голосов, то есть 4%. За последнего кандидата Абдул-Синд Хассан Мухаммада Ямама отдали голоса 822,6 тыс. человек или 1,9% избирателей.

Ранее, 10 декабря, в Египте стартовало голосование на всеобщих выборах президента. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

Ас-Сиси возглавляет Египет с 2014 года, после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. На выборах в 2018 году его полномочия на посту главы государства были продолжены до 2022 года после того, как за него отдали голоса более 21,5 млн избирателей. Его единственный конкурент Муса Мустафа Муса, лидер партии «Аль-Гхад», тогда получил около 720 тыс. голосов в свою поддержку. В случае победы на нынешних выборах ас-Сиси будет находиться на посту президента до 2030 года, так как в стране увеличили срок президентских полномочий до шести лет.

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