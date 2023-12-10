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В Египте на выборах президента проголосовали уже 5 млн человек

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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На проходящих в Египте всеобщих выборах президента свои голоса уже отдали 5 млн избирателей. Об этом 10 декабря сообщил глава национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари, пишет портал Al-Youm As-Sabia.

Как отметил глава избиркома на пресс-конференции, такая «явка является самой высокой с 2014 года». Он также добавил, что правоохранителям уже поступило несколько жалоб на большое скопление людей у входов на избирательные участки. В связи с этим приняты соответствующие меры.

Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать в течение трех дней с 9:00 до 21:00 до 12 декабря включительно. В том случае, если глава государства не будет избран в первом туре, при необходимости будет проведен второй. За пределами страны он пройдет с 5 по 7 января, а на территории Египта — с 8 по 10 января.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: нынешний президент Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

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Ас-Сиси возглавляет Египет с 2014 года, после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. На выборах в 2018 году его полномочия на посту главы государства были продолжены до 2022 года после того, как за него отдали голоса более 21,5 млн избирателей. Его единственный конкурент Муса Мустафа Муса, лидер партии «Аль-Гхад», тогда получил около 720 тыс. голосов в свою поддержку. В случае победы на нынешних выборах ас-Сиси будет находиться на посту президента до 2030 года, так как в стране увеличили срок президентских полномочий до шести лет.

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