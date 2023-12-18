Путин заявил о необходимости новых специалистов при технологической революции

Происходящая в данный момент в мире технологическая революция требует подготовки специалистов нового профиля. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», — сказал глава государства.

По его словам, вне зависимости от названий данных направлений речь идет о «совсем другой генерации» специалистов, к которым предъявляются новые требования.

В этой связи Путин подчеркнул, что в ближайшие три года России необходимо подготовить 1 млн современных специалистов по высокотехнологичным направлениям. Также президент отметил важность того, чтобы данный процесс проходил в тесной связке с рынком труда.

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