Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
В отношении Бориса Акунина возбуждено уголовное дело об экстремизме
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Наука и техника
Путин заявил о недостаточной развитости производства роботов в РФ
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

Путин заявил о необходимости новых специалистов при технологической революции

Путин: Россия должна подготовить 1 млн специалистов по высоким технологиям
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Происходящая в данный момент в мире технологическая революция требует подготовки специалистов нового профиля. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», — сказал глава государства.

По его словам, вне зависимости от названий данных направлений речь идет о «совсем другой генерации» специалистов, к которым предъявляются новые требования.

В этой связи Путин подчеркнул, что в ближайшие три года России необходимо подготовить 1 млн современных специалистов по высокотехнологичным направлениям. Также президент отметил важность того, чтобы данный процесс проходил в тесной связке с рынком труда.

«Человечество начинает новую главу своего существования»
Как Путин оценил успехи РФ в развитии искусственного интеллекта и чем опасна монополия западных платформ

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023