Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Общество
Путин приехал в ЦИК для подачи документов для участия в выборах
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву «заморозить» конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

Лавров заявил об отсутствии у РФ территориальных споров с другими странами

Лавров: у России больше ни с кем нет территориальных споров
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У России больше ни с кем нет территориальных споров. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Он (президент России Владимир Путин. — Ред.) сказал, что это чушь, и всем, в том числе президенту [США Джо] Байдену, хорошо известно, что у России таких планов нет, что у нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией», — сказал дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Не хочется, но НАТО: войдет ли Швеция в альянс до конца года
Венгрия и Турция затягивают ратификацию заявки Стокгольма, а он не проявляет особой активности

Ранее, 17 декабря, Путин назвал полной чушью заявления о возможном нападении РФ на НАТО. По его словам, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в украинском конфликте Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023