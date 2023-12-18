Лавров заявил об отсутствии у РФ территориальных споров с другими странами
У России больше ни с кем нет территориальных споров. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Он (президент России Владимир Путин. — Ред.) сказал, что это чушь, и всем, в том числе президенту [США Джо] Байдену, хорошо известно, что у России таких планов нет, что у нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией», — сказал дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Ранее, 17 декабря, Путин назвал полной чушью заявления о возможном нападении РФ на НАТО. По его словам, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.
Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в украинском конфликте Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.
Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.