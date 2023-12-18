Врач-остеопат рассказал о выборе подушки и матраса для здорового сна

Здоровье и качество жизни зависят от выбора правильных матраса и подушки. Об этом 18 декабря заявил врач-остеопат Владимир Животов.

«Не жалейте времени на выбор матраса, потому что этот предмет будет вам служить много лет и от него во многом будет зависеть качество вашей жизни», — призвал врач.

Животов также рассказал, что ныне популярные жесткие матрасы чаще всего подходят только людям со здоровой спиной, а остальным будет сложно выспаться и расслабиться на таком матрасе.

Мягкие матрасы лучше всего подходят людям со сколиозом. Также врач добавил, что при выборе матраса для детей и пожилых людей можно остановиться на мягком варианте.

«А вот большинству взрослых подходят матрасы средней жесткости», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Подушка, по мнению эксперта, не должна быть слишком упругой. Необходимо, чтобы голова могла «провалиться» под своим весом в подушку, и шея приняла анатомическое положение.

Высокие подушки подойдут людям с травмами или смещенными костями черепа. При отсутствии отклонений подойдет подушка, высота которой заполняет пространство между головой и плечом в положении лежа на боку, — посоветовал остеопат.

Также он рассказал, что некоторые подушки с искусственными наполнителями имеют специальный клапан для регулировки высоты или состоят из нескольких слоев, которые можно вытащить или добавить для максимального комфорта.

В заключение врач рекомендовал опробовать матрасы и подушки в магазине.

«Когда вы встретите свой идеальный вариант, вы это поймете. Вашему телу станет хорошо, каждая мышца начнет расслабляться, как будто бы станет легче дышать», — рассказал он.

Ранее в этот же ученые из Китайского Нанкинского медицинского университета заявили, что у людей, которые регулярно недосыпают в рабочие дни, а затем отсыпаются пару лишних часов на выходных, риск сердечного приступа снижался на 63%.

Также, 4 декабря, остеопат Животов назвал причины храпа во сне и способы, как с ним бороться. Он подчеркнул, что от храпа поможет избавиться лечение слизистой.