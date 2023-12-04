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Остеопат назвал способ избавиться от храпа

Врач Владимир Животов рассказал, что от храпа поможет лечение слизистой
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Фото: Global Look Press/Martin Poole
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Избавиться от храпа возможно с помощью последовательной работы с остеопатом, рассказал 4 декабря практикующий врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

В числе причин храпа специалист назвал колебания излишне расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки, а также отечность слизистой оболочки воздушных путей, из-за чего человек не может нормально дышать носом.

На появление проблемы также влияют употребление алкоголя, курение, избыточный вес, искривление носовой перегородки и аллергии, добавил Животов.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», — приводит объяснение эксперта «Газета.Ru».

По словам врача, сделать всё это может только грамотный остеопат, который восстановит правильное положение костей в голове. За счет улучшения циркуляции жидкостей в организме слизистая постепенно сможет вернуться к своему нормальному состоянию, рассказал остеопат.

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Накануне врач-пульмонолог Евгений Попов назвал два вспомогательных способа, позволяющих быстрее избавиться от затяжного кашля. Он отметил, что помимо соблюдения назначенного врачом лечения необходимо также обильно пить теплую воду. Также следует увлажнять воздух в комнате, особенно во время отопительного сезона, поскольку сухой воздух иссушает слизистые дыхательных путей и затягивает выздоровление, добавил доктор.

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