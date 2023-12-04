Остеопат назвал способ избавиться от храпа

Избавиться от храпа возможно с помощью последовательной работы с остеопатом, рассказал 4 декабря практикующий врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

В числе причин храпа специалист назвал колебания излишне расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки, а также отечность слизистой оболочки воздушных путей, из-за чего человек не может нормально дышать носом.

На появление проблемы также влияют употребление алкоголя, курение, избыточный вес, искривление носовой перегородки и аллергии, добавил Животов.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», — приводит объяснение эксперта «Газета.Ru».

По словам врача, сделать всё это может только грамотный остеопат, который восстановит правильное положение костей в голове. За счет улучшения циркуляции жидкостей в организме слизистая постепенно сможет вернуться к своему нормальному состоянию, рассказал остеопат.

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