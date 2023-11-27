Врач назвала повышающие развитие бронхита факторы

Бронхит — одно из самых распространенных заболеваний. Каковы симптомы бронхита и как отличить его от обычного ОРВИ, в чем причины бронхита, какие последствия могут у него быть — на эти и другие вопросы 27 ноября «Известиям» ответила врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна.

Бронхит — это воспаление слизистой оболочки бронхов, основным симптомом которого является кашель с мокротой, сообщила она. Бронхит может быть острым и хроническим. Чаще всего развивается именно острый бронхит, обычно после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Например, при неправильном лечении ОРВИ или когда болезнь переносят на ногах. Врач может заподозрить острый бронхит, когда на пятый–седьмой день после начала ОРВИ самочувствие ухудшается, симптомы усиливаются. В ряде случаев острому бронхиту не предшествует ОРВИ, он развивается самостоятельно.

«Для острого бронхита характерны повышение температуры тела (обычно не выше 38 градусов), насморк и кашель. В начале болезни кашель может быть сухим, потом появляется мокрота. Иногда кашель становится навязчивым, мучительным. При этом типе бронхита кашель, как правило, сохраняется не более двух–трех недель. К другим симптомам бронхита относят заложенность носа, насморк, головную боль, чувство стеснения в грудной клетке. При остром бронхите одышки, выраженной слабости и вялости обычно не наблюдается. Хронический бронхит отличается от острого постоянным воспалением слизистой бронхов. При этом заболевании кашель с мокротой продолжается не менее трех месяцев в году в течение двух лет и более. В периоды обострения кашель усиливается, мокроты становится больше, и она может стать гнойной», — сказала эксперт.

По словам Куприной, у людей с легочными заболеваниями — например, с бронхиальной астмой, — у курильщиков или у тех, чья работа связана с производственными вредностями, довольно высок риск повторных острых бронхитов с затяжным течением. В дальнейшем может развиться хронический бронхит. У детей дошкольного возраста острый бронхит может сопровождаться симптомами обструкции, когда на фоне очередного приступа кашля ребенок не может откашляться и нормально дышать.

К возможным осложнениям хронического бронхита относят дыхательную недостаточность, эмфизему легких, хроническое легочное сердце. У детей с аллергией хронический бронхит может стать причиной развития бронхиальной астмы, добавила собеседница «Известий».

«При подозрении на острый бронхит или при обострении хронического бронхита важно обратиться к врачу-терапевту. Обычно лечение симптоматическое — назначаются жаропонижающие, противокашлевые препараты, бронходилататоры (препараты, расширяющие бронхи) и муколитические препараты. Антибактериальная терапия показана при подозрении на присоединение бактериальной инфекции. Важно пить достаточно жидкости для уменьшения интоксикации и разжижения мокроты. Необходимо следить, чтобы воздух в помещении был достаточно влажным, чтобы не провоцировать приступы кашля. Людям с хроническим бронхитом рекомендуется отказаться от курения для профилактики обострений заболевания», — сказала она.

При бронхите не рекомендовано самостоятельно принимать какие-либо препараты, так как можно ухудшить состояние. Нельзя принимать противокашлевые препараты при продуктивном (влажном) кашле. Не рекомендовано принимать антибиотики при неосложненном вирусном бронхите. Категорически запрещено курить и употреблять алкоголь. Нецелесообразно использование горчичников, перцовых пластырей и банок для лечения бронхита, подчеркнула Куприна.

«В 85–90% случаев развитие острого бронхита вызывают вирусы, прежде всего парагриппа, гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус. Только в 10–15% случаев оно связано с бактериальными патогенами, такими как микоплазма, хламидия, возбудители коклюша, паракоклюша, реже стрептококк, пневмококк или моксарелла», — сказала она.

Развитие хронического бронхита чаще провоцируется вдыханием табачного дыма и других вредоносных частиц или газов, добавила специалист.

К группе риска можно отнести детей и пожилых пациентов. Также риск бронхита повышается при следующих факторах: курении, в том числе пассивном; переохлаждении; наличии очагов хронической инфекции в ротоглотке; работе с веществами, которые оказывают раздражающее воздействие на слизистую бронхов (пыль, дым, окись углерода, азота и другие химические соединения); проживании в сыром и холодном климате; наличии аллергических заболеваний; частых острых респираторных инфекциях (имеют значение и как причина обострения хронического бронхита).

«Важно не допускать переохлаждения, своевременно лечить простудные заболевания. Также нужно не забывать о правилах здорового образа жизни: сбалансированно и разнообразно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, быть физически активным, отказаться от курения (в том числе пассивного — не находиться рядом с курящими людьми). Еще одна эффективная мера профилактики — это вакцинация против гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции», — заключила Куприна.

В мае врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. По его словам, на дыхательные пути оказывают влияние режим труда и отдыха, генетика, качество питания и образ жизни. Врач подчеркнул, что важно поддерживать здоровье комплексно. Куценко отметил, что вейпы и сигареты могут повысить риск развития тяжелых заболеваний. Кроме того, отметил врач, употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой ЖКТ. Это приводит к проникновению аллергенов в организм.