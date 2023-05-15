Пульмонолог дал советы по сохранению органов дыхания

Врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы в воскресенье, 14 мая.

По его словам, на дыхательные пути оказывают влияние режим труда и отдыха, генетика, качество питания и образ жизни. Врач подчеркнул, что важно поддерживать здоровье комплексно.

Куценко объяснил, что дыхательные пути часто называют входными воротами организма, поскольку они находятся в контакте с внешней средой.

«Конечно, у нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее», — добавил врач.

Пульмонолог отметил, что на органы дыхания влияют вредные привычки. Так, вейпы и сигареты могут повысить риск развития тяжелых заболеваний. Кроме того, отметил врач, употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой ЖКТ. Это приводит к проникновению аллергенов в организм, пишет «Москва 24».

Куценко отметил, что злоупотребление спиртными напитками ведет к снижению иммунитета и ослаблению защитной функции легких. В этом случае поражение респираторной системы могут вызывать практически любые бактерии или вирусы.

Специалист призвал соблюдать меры профилактики, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, наладить режим сна, работы и отдыха.

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