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Пульмонолог дал советы по сохранению органов дыхания

Пульмонолог Куценко: для сохранения органов дыхания важно отказаться от вредных привычек
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Фото: Depositphotos.com
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Врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы в воскресенье, 14 мая.

По его словам, на дыхательные пути оказывают влияние режим труда и отдыха, генетика, качество питания и образ жизни. Врач подчеркнул, что важно поддерживать здоровье комплексно.

Куценко объяснил, что дыхательные пути часто называют входными воротами организма, поскольку они находятся в контакте с внешней средой.

«Конечно, у нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее», — добавил врач.

Пульмонолог отметил, что на органы дыхания влияют вредные привычки. Так, вейпы и сигареты могут повысить риск развития тяжелых заболеваний. Кроме того, отметил врач, употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой ЖКТ. Это приводит к проникновению аллергенов в организм, пишет «Москва 24».

Куценко отметил, что злоупотребление спиртными напитками ведет к снижению иммунитета и ослаблению защитной функции легких. В этом случае поражение респираторной системы могут вызывать практически любые бактерии или вирусы.

Специалист призвал соблюдать меры профилактики, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, наладить режим сна, работы и отдыха.

Людям, склонным к весенней аллергии, врач посоветовал выполнять рекомендации врача-аллерголога: проветривать помещение, носить маски, солнцезащитные очки, использовать специальные спреи для носа и капли для глаз, отмечает сайт kp.ru.

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5 мая ученые Гарвардского университета выяснили, что ранний отказ от курения позволяет снизить риск смерти от рака легких на 33%. По словам специалистов, в частности, риск гибели бывших курильщиков от данной формы опухолей был на 26% выше, чем для некурящих носителей рака легких, отмечает телеканал «360».

24 апреля врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина рассказала, что вдыхание пара вареной картошки при кашле и насморке может принести намного больше вреда, чем пользы, особенно в случае с детьми. В частности, это может привести к спазму бронхов и нарушению дыхания.

В апреле главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев рассказал, что не менее половины больных астмой не знают о своем диагнозе. По словам эксперта, такой симптом, как одышка, может проявляться не только при болезнях легких, но и других органов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Авдеев отметил, что болезни органов дыхания занимают четвертое-пятое место по летальности в России.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как быстро и эффективно избавиться от назойливого кашля. Обязательно принимать противовирусные, противомикробные средства. Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты — кратковременно, в течение двух–трех дней, отмечает телеканал «Звезда».

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