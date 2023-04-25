Врач предупредила о риске нарушения дыхания из-за ингаляций паром картофеля

Вдыхание пара вареной картошки при кашле и насморке может принести намного больше вреда, чем пользы, особенно в случае с детьми. В частности, это может привести к спазму бронхов и нарушению дыхания, рассказала «Известиям» 25 апреля врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

«Горячий пар при вдыхании может вызвать отек слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм бронхов, что неминуемо приведет к нарушению дыхания, справиться с которым в домашних условиях не всегда возможно», — предупредила Татаркина.

Она также отметила, что респираторным заболеваниям часто сопутствует повышение температуры тела. А ингаляции горячим паром в этом случае могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений, особенно у детей. Кроме того, вдыхание горячего пара чревато ожогами слизистой дыхательных путей и кожи.

По ее словам, подобная процедура категорически противопоказана, если появились гнойные выделения из носа или бронхов. Также противопоказано дышать горячим картофельным отваром при наличии повторяющихся носовых кровотечений.

«Категорически противопоказаны такие процедуры и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт или инсульт, так как такие ингаляции могут привести к повышению артериального давления, иногда довольно резкому», — предупредила Татаркина.

Также, она рассказала, что есть неочевидный вред от вдыхания паров картофельного отвара. Во-первых, в нем содержится соланин — ядовитый гликозид, который защищает растение от поражения бактериями, грибками и некоторыми видами насекомых. Для человека он токсичен.

«Действие соланина на организм человека зависит от его количества. Малые дозы токсина не приносят ощутимого вреда и способны вызвать только легкое недомогание. Но соланин в большой концентрации может быть чрезвычайно опасен, особенно при вдыхании. Если говорит о детях младшего возраста, то даже малые концентрации соланина могут нанести им вред», — рассказала педиатр.

Кроме того, врач предупредила, что картофель может содержать следы хлорпрофама (регулятор роста растений, который используется для сдерживания прорастания клубней во время хранения) и тиаметоксама (используется для борьбы с вредителями, в том числе с колорадским жуком). Также в клубнях картофеля, как и во всех овощах, которые растут в грунте, могут содержаться нитраты, которые при варке попадают в картофельный отвар.

«Помимо этого, картофель может впитывать в себя вредные вещества, накапливающиеся в почве, в том числе и тяжелые металлы. В частности, кадмий. А кадмий, как известно, самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме», — подытожила врач.

20 января врач-педиатр, эксперт телеканала «Мама» Виктория Горлова предупредила, что детям можно использовать капли для носа только в исключительных случаях, когда заложенность мешает есть или спать. По ее словам, при длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода.