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Педиатр предупредила об опасности носовых капель для детей

Педиатр Горлова предупредила об опасном привыкании детей к носовым каплям
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Детям можно использовать капли для носа только в исключительных случаях, когда заложенность мешает есть или спать. Об этом 20 января заявила врач-педиатр, эксперт телеканала «Мама» Виктория Горлова.

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«При длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести, особенно у детей, к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода. Это связано с попаданием препарата через слизистую носа и рта в кровоток и системному действию на весь организм», — заявила она «Газете.Ru».

Эксперт предупредила, что детям необходимо соблюдать дозировку.

«Желательно выбирать такие пипетки или спреи, где строго попадает отмеренное количество препарата, а не выливается целая струя. Также необходимо помнить, что такие препараты можно применять лишь не более трех дней. И следует соблюдать кратность приема — раз в восемь часов, то есть не чаще трех раз за сутки», — добавила Горлова.

Специалист напомнила, что носовые капли не назначаются врачом, а используются при необходимости, поэтому чем реже их применять, тем будет лучше.

Ранее, 1 декабря, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина предупредила, что носовые капли могут сформировать зависимость и повредить слизистую оболочку носа.

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