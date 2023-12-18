Реклама
Прямой эфир
Общество
Около 50% россиян поддерживают включение финграмотности в школьную программу
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Мир
В США рассказали о беспокойстве в Киеве из-за взлетов российских МиГ-31
Мир
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Мир
Додик заявил о желании США отдалить Европу от России
Мир
В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом
Наука и техника
Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Мир
КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра крупного города
Мир
Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте
Мир
Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке
Экономика
Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал единственное юрлицо в России
Мир
США пригласили Норвегию в международную морскую операцию в Красном море
Мир
СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки офиса Залужного
Спорт
Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха

Ученые рассказали о влиянии дополнительного сна на выходных на организм

0
Фото: Global Look Press/dpa-mag/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дополнительный сон на выходных может снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает Daily Mail.

Ученые из Китайского Нанкинского медицинского университета наблюдали за 3,4 тыс. людей, чтобы отслеживать, как циклы сна влияют на здоровье. Согласно результатам исследования, у людей, которые регулярно недосыпают в рабочие дни, а затем отсыпаются пару лишних часов на выходных, риск сердечного приступа снижался на 63%.

Напротив, у работников, которые не наверстывали упущенные часы сна в выходные, был гораздо более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для профилактики врачи рекомендовали спать в среднем семь-восемь часов в сутки.

Дела сердечные: врачи рассказали о кардиологических болезнях россиян
Сердечно-сосудистые заболевания в стране со временем «молодеют»

Ранее, 9 ноября, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова назвала продлевающие жизнь привычки. По ее словам, для продления жизни стоит придерживаться правильного и разнообразного питания, уделять не менее 150 минут в неделю умеренной и высокой физической нагрузке, хорошо высыпаться, а также контролировать уровень холестерина и сахара в крови и показатели кровяного давления.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023