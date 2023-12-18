Ученые рассказали о влиянии дополнительного сна на выходных на организм

Дополнительный сон на выходных может снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает Daily Mail.

Ученые из Китайского Нанкинского медицинского университета наблюдали за 3,4 тыс. людей, чтобы отслеживать, как циклы сна влияют на здоровье. Согласно результатам исследования, у людей, которые регулярно недосыпают в рабочие дни, а затем отсыпаются пару лишних часов на выходных, риск сердечного приступа снижался на 63%.

Напротив, у работников, которые не наверстывали упущенные часы сна в выходные, был гораздо более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для профилактики врачи рекомендовали спать в среднем семь-восемь часов в сутки.

Ранее, 9 ноября, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова назвала продлевающие жизнь привычки. По ее словам, для продления жизни стоит придерживаться правильного и разнообразного питания, уделять не менее 150 минут в неделю умеренной и высокой физической нагрузке, хорошо высыпаться, а также контролировать уровень холестерина и сахара в крови и показатели кровяного давления.