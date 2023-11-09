Биолог перечислила продлевающие жизнь привычки

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова высказалась о полезных для продления жизни привычках, которые в пресс-релизе перечислил Колумбийский университет. Специалист с иронией отметила, что «выводы ученых поражают своей новизной».

«Писали про них тысячу раз, и интернет хранит все эти тексты. Не верите — проведите поиск в Сети. Только в этом году о них вспоминали несколько раз», — отметила эксперт в беседе с сайтом aif.ru в четверг, 9 ноября, добавив, что, вероятно, прописные истины рассказывают для тех, кто пропускает эти советы мимо ушей.

Так, для продления жизни стоит придерживаться правильного и разнообразного питания. Рацион должен включать фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, морепродукты, масла нетропических растений и продукты с минимальной обработкой. Также рекомендуется сократить употребление соли и алкоголя, избегать добавления сахара.

Также рекомендуется уделять не менее 150 минут в неделю умеренной и высокой физической нагрузке, хорошо высыпаться — сон должен длиться не менее семи-девяти часов.

Кроме того, важно привести в норму вес, контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также показатели кровяного давления. Систолическое артериальное давление менее 120 мм рт. ст. и диастолическое значение менее 80 мм рт. ст. являются наиболее здоровыми.

В октябре нейрокинезиолог Нара Совкова заявила, что залогом долголетия является, в частности, достаточный сон. По ее словам, еще одним фактором долголетия является обучение — важно осваивать новые навыки, потреблять и запоминать новую информацию, отмечает RT.

В ноябре прошлого года врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что регулярное употребление чеснока поможет укрепить здоровье и продлить жизнь на 10 лет. Она отметила, что чеснок способствует уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике и улучшению пищеварения, а здоровый кишечник — залог долголетия.

В июне прошлого года НСН со ссылкой на экспертов писал, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть. Также продлевает жизнь ограничение калорий.

В январе прошлого года врач-терапевт Александр Лаврищев среди привычек, продлевающих жизнь, назвал физическую активность, здоровый сон, здоровое питание, а также регулярную диспансеризацию, отмечает сайт kp.ru.

Ранее ученые из Великобритании рассказали о трех привычках, которые помогут снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Речь идет о снижении количества сахара в рационе, которое замедляет старение организма, предотвращает нарушения метаболизма и в целом благоприятно влияет на здоровье. Кроме того, отметили ученые, естественным помощником замедления процесса старения также является антиоксидант ресвератрол, который содержится в красном вине и некоторых других продуктах. Он помогает в борьбе с онкологией, диабетом, болезнями сердца и ожирением. Помимо этого, важен прием витамина D, уровень которого обратно пропорционален риску смерти, отмечает телеканал «Звезда».