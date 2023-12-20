13-я зарплата: кому положена, когда будет начислена

Традиционно работники получают оплату труда ежемесячно в соответствии с трудовым договором и установленными нормами оплаты труда. При возможности организации в конце года поощряют сотрудников за достижение особенных результатов. Наиболее распространенный способ благодарности за работу — начисление премий. Трудовой кодекс не включает определение «тринадцатая зарплата», вознаграждение выплачивается на усмотрение работодателя. Как высчитывается годовая премия и кому полагается 13-я зарплата в 2023 году — в материале «Известий».

13-я зарплата: что такое, размер выплаты

Так называемая «13-я зарплата» — это дополнительная выплата работнику, которая производится в конце года или квартала в качестве бонуса или премии за выполненную работу. Данное вознаграждение может быть предоставлено в виде денежных средств или дополнительных льгот, таких как оплата обучения и медицинские услуги. В некоторых странах данная премия является обязательной, в других — зависит от работодателя и условий трудового договора.

Деньги в толк: как в России будут расти зарплаты Минимальный размер оплаты труда в стране к 2030 году повысят вдвое

Трудовое законодательство России не регулирует начисление праздничных вознаграждений. Хотя в советское время практика 13-й заплаты имела широкую распространенность, ее получали почти все работающие граждане. При современных рыночных отношениях работодатель самостоятельно решает, в какой форме стимулировать сотрудников . Сумма поощрительных выплат, основания для получения и периодичность премий фиксируются в индивидуальном договоре.

Возможность получения дополнительных денег мотивирует сотрудников. Некоторые организации устанавливают фиксированный размер вознаграждения. Обычно он выплачивается в конце года в размере одного месячного оклада или более, в зависимости от политики компании. Некоторые работодатели могут предоставлять 13-ю зарплату только определенным категориям работников, например тем, кто достиг высоких результатов в работе или проработал в компании определенное количество лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Когда будет тринадцатая зарплата

Выплата 13-й зарплаты, как и других материальных поощрений и денежной помощи, производится из средств, составляющих прибыль предприятия, или из фонда заработных плат. Как правило все отчетности формируются по итогам года, к 20 декабря или чуть позже, поэтому долгожданная выплата сотрудникам производится накануне новогодних праздников. Однако конкретные даты могут отличаться в зависимости от компании.

Некоторые организации могут начислить 13-ю зарплату в начале января или распределить эту выплату на несколько месяцев. В любом случае, точные даты выплаты 13-й зарплаты следует уточнять у своего работодателя.

Кому положена 13-я зарплата

На уровне закона у работодателя нет обязанности начислять премии сотрудникам, в том числе и 13-ю зарплату, уточнила эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова. Решение о выплате вознаграждения в конце года остается за компанией. По словам инспектора, при начислении вознаграждения учитывают квалификацию работника, общий стаж на должности, хорошие показатели на работе и стабильное выполнения плана.

Кроме того, во внутренних документах прописываются основания для полного или частичного лишения премии. Руководство компании может предусмотреть случаи отмены вознаграждения. Так, работодатель может не выплатить тринадцатую зарплату при нарушении трудовой дисциплины. В числе таких причин систематические опоздания, невыполнение обязанностей, пренебрежение правилами безопасности и так далее. Подобное решение зависит от политики организации и условий трудового договора.

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

В случае финансовых трудностей, когда компания испытывает сложности с выплатой зарплат и премий, руководство может принять решение о сокращении или отмене дополнительных выплат, включая 13-ю зарплату. Стоит отметить, что такое решение обычно принимается после тщательного анализа финансового состояния компании и обсуждения с профсоюзами или трудовым коллективом. Компания может попытаться найти компромиссное решение: например, предложить сотрудникам дополнительные выходные или другие бонусы, не связанные с финансовыми затратами.

Идеальный гороскоп: учитывается ли знак зодиака при приеме на работу Эксперты объяснили, почему выбор сотрудников по такому признаку считается дискриминацией

Сотрудник может добровольно отказаться от получения 13-й зарплаты в любое время, уведомив об этом своего работодателя. Обычно это делается в письменной форме. Причины отказа могут быть разными: от личных финансовых планов до нежелания увеличивать налоговую нагрузку. Важно помнить, что отказ от 13-й зарплаты не освобождает сотрудника от обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и не влияет на размер ежегодной премии или других выплат.

Как начисляется 13-я зарплата

Трудовое законодательство не предусматривает формулу расчета поощрительных выплат. Размер денежного вознаграждения определяет руководство компании. Ряд экспертов выделяют три основные формулы начисления 13-й зарплаты: фиксированная сумма, среднегодовая зарплата за месяц или часть оклада.

При фиксированной выплате 13-я зарплата определяется заранее и не зависит от заработка сотрудника или финансовых результатов компании. Это может быть процент от годового оклада, а также определенная сумма, установленная руководством.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В компаниях, где процент вознаграждения зависит от средней зарплаты, премия высчитывается таким образом: оклад сотрудника делят на количество рабочих дней в году, а затем умножают на число фактически отработанных рабочих дней.