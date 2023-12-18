В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских собственников

В Крыму национализировали около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, которые принадлежали 77 украинским юридическим и физическим лицами. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

«Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные крымчанам гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь» (по вопросу национализации этих объектов выступали наши общественники, крымчане обращались ко мне через социальные сети), парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», — написал Константинов.

Кроме того, спикер отметил, что в данный перечень были включены аграрные предприятия, банки, спортивные и реабилитационные центры и другие сооружения. Кроме того, он объяснил, что также было национализировано имущество граждан, «совершающих против нас и нашей страны недружественные действия».

Спикер указал, что в списке присутствуют такие «известные крымчанам персонажи», как владелец производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» Виктор Пинчук, который лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 кв. м в Белоглинке. Помимо этого, Константинов упомянул бывшего депутата Верховной рады Андрея Сенченко: он остался без четвертой части доли нежилого помещения в Ялте.

Ранее, 30 октября сообщалось, что квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой была продана на аукционе за 44,3 млн рублей. Ранее квартира принадлежала жене украинского президента Елене. В конце марта 2022 года Константинов заявил, что недвижимость включена в список подлежащего национализации имущества.

В феврале 2023 года Константинов заявил, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Тогда же Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов.

Осенью 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в субъекте будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. Отмечалось, что в собственность России переходят бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.