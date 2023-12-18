Стилист рассказала о трендах ювелирных украшений в 2024 году
Цепи станут главным трендом ювелирных украшений в следующем году. Об этом 18 декабря журналистам сообщила главный стилист ювелирной компании SOKOLOV Елена Ракутина.
«Цепи — не только как отдельные изделия, но и цепи как элемент других ювелирных изделий. То есть в серьгах, в кольцах, во всевозможных колье обыгран элемент цепей, только он становится более графичный. Сто процентов [в тренде] будут цветные камни, потому что это весна. Это будут нежные пастельные цвета: розовый, голубой, желтый», — сказала она.
Кроме того, в следующем году будут актуальны необычные серьги, отметила стилист.
«Акцент на серьги, потому что украшения уха — это сильный тренд, который продолжает оставаться в ювелирной моде. И чем необычнее серьги, чем необычнее их крепление, чем необычнее сочетание разных серег внутри одного лука, тем моднее. Бабочки на весну — это must have», — сообщила Ракутина.
1 декабря стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала «Известиям», что основные тренды зимней обуви-2023/24 — укороченные угги, комбинированные материалы, стиль милитари, акцентная фурнитура (пряжки, заклепки, декор), массивная подошва, геометричный мыс (острый, квадратный или трапециевидный).