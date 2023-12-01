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Стилист дала советы по выбору обуви на зиму

Стилист Хохлова: главный обувной тренд этой зимы — укороченные угги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова 1 декабря рассказала «Известиям», какую обувь выбрать на зиму.

«Выбирая зимнюю обувь, мы в первую очередь стремимся к комфорту и теплу. Но это не значит, что она не может быть модной и стильной. Не важно, ищете ли вы удобную пару на каждый день или обувь для особых случаев — для любой задачи можно подобрать комфортные, уместные и стильные модели», — заявила специалист.

Так, основные тренды зимней обуви-2023/24 — укороченные угги, комбинированные материалы, стиль милитари, акцентная фурнитура (пряжки, заклепки, декор), массивная подошва, геометричный мыс (острый, квадратный или трапециевидный).

«Если это повседневный образ и нужна максимально удобная пара обуви, то стоит присмотреться к главному обувному тренду этой зимы — укороченным уггам. Они могут быть бежевыми, коричневыми, черными, в оттенках серого или оливкового, с декором и без. Главные акценты — современный укороченный фасон и массивная платформа. Носить такие угги можно с теплыми леггинсами и высокими гольфами, с широкими брюками или джинсами. Добавьте объемный пуховик — и ультрамодный повседневный образ готов», — сказала Хохлова.

Другой актуальный вариант на каждый день — дутые ботинки, или просто дутики. В них тепло и уютно, а еще они подходят для снега и слякоти: ноги в них не промокнут и не замерзнут. В тренде эффект металлик, поэтому выбирайте дутики серебристого, золотого или другого металлического оттенка, советует эксперт.

«Комбинированные материалы тоже в моде в этом сезоне. Для создания стильного аутфита можно присмотреться к комбинированным валенкам и ботинкам: низ у них сделан из непромокаемого литого материала, а верх — из замши или текстиля, который по фактуре напоминает стеганый пуховик. Сочетайте их с облегающими брюками, легинсами и объемным верхом», — отметила она.

По словам стилиста, ботинки челси остаются в топе модных фасонов, однако этой зимой они претерпели изменения и тоже получили комбинированную фактуру в виде прорезиненного низа. Носить их можно с широкими брюками, укороченными джинсами, платьями и юбками.

«По-прежнему в моде ботинки в стиле милитари — высокие, со шнуровкой и брутальной подошвой. На зиму выбирайте утепленные варианты с мехом внутри. А лучший стильный «мэтч» будет с брюками и джинсами карго — в этом сезоне они в топе трендовых моделей», — добавила собеседница издания.

Для создания элегантного образа обратите внимание на сапоги-трубы длиной чуть ниже колена. Их отличительная деталь — голенище прямого кроя и лаконичный дизайн. Носите их с платьями или леггинсами в сочетании с объемным свитером или рубашкой. Еще один трендовый вариант для комбинации с платьем и пальто — акцентные ботфорты на каблуках с острым мысом яркого цвета или змеиным принтом, заключила Хохлова.

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29 ноября дизайнер, учредитель компании Alessandro Borelli Елена Лебедева рассказала «Известиям», как выбрать сумку на зиму и какие модели популярны в этом сезоне. Так, можно обратить внимание на сумку-мешок. Она имеет большой объем и мягкую форму, вместительная и практичная, хорошо сочетается с зимней одеждой в кэжуал-стиле.

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