Дизайнер дала советы по выбору сумки на зиму

Дизайнер, учредитель компании Alessandro Borelli Елена Лебедева 29 ноября рассказала «Известиям», как выбрать сумку на зиму и какие модели популярны в этом сезоне.

Во-первых, нужно обратить внимание на материал сумки. По словам эксперта, он должен быть влагостойкий, не терять эстетичный вид при намокании и не дубеть на морозе.

«Не подойдут соломенные сумки, тканевые, пластиковые или из некачественного кожзама. Также не рекомендую использовать сумки из искусственного меха — если пойдут снег с дождем, ворсинки сваляются и сумка будет выглядеть неопрятно. Выбирайте сумки из натуральной кожи, замши с пропиткой, курточной ткани, качественной экокожи», — сказала она.

Во-вторых, важен размер сумки, указала Лебедева.

«Как правило, зимой мы носим объемную верхнюю одежду — пуховики, дубленки, шубы. С сумкой небольшого размера ваш образ будет выглядеть не очень гармонично. Поэтому рекомендую соблюдать пропорции и выбирать сумки чуть большего размера, чем вы, возможно, носили летом. Это и функционально: во вместительную сумку можно складывать, например, шапку, варежки и другие объемные зимние аксессуары», — сказала она.

В-третьих, следует учесть цвет сумки. Как отметила дизайнер, в России принято на зиму перекрашивать свой образ в темные цвета. Это касается и выбора сумок. Зимой и в межсезонье на городских улицах часто слякотно, поэтому носить яркие и светлые оттенки считается непрактично.

«Но я рекомендую не заключать себя в такие рамки и выбирать цвет сумки, исходя из общего стиля и выбранного лука. Если говорить об универсальных зимних цветах, то это помимо черного серый, бежевый, коричневый, рыжий, а также насыщенные оттенки бордо, синего, зеленого», — сказала Лебедева.

В этом сезоне актуален ряд моделей, рассказала специалист. Так, можно обратить внимание на сумку-мешок. Она имеет большой объем и мягкую форму, вместительная и практичная, хорошо сочетается с зимней одеждой в кэжуал-стиле.

«Хобо имеет мягкую полукруглую форму, напоминающую полумесяц, и короткие ручки. Выглядит компактно, но при этом достаточно вместительная сумка. Багет — это удлиненная сумка, напоминающая по форме булку, отсюда и название. Как правило, имеет прямоугольную жесткую форму, плечевой ремень, универсальна: подходит ко многим стилям. Для зимы выбирайте размеры побольше, чтобы не потерялась на фоне объемной одежды», — сказала дизайнер.

Тоут — это прямоугольная сумка с жестким каркасом и небольшими ручками. В ней удобно носить ноутбук и документы. Для зимы выбирайте вариант с застежкой на молнии, а не на кнопке или магнитах, чтобы осадки не попадали внутрь.

«Рюкзак не теряет популярности уже несколько лет за счет вместительности и удобства ношения. Чаще всего имеет форму мешка с лямками, но может быть и более строгих прямоугольных форм», — заключила эксперт.

18 ноября стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала «Известиям», какая верхняя одежда в моде этой зимой. Так, один из самых популярных видов верхней одежды, куртка, по-прежнему в топе предпочтений для холодного времени года. В ней тепло, удобно и практично.

Чтобы выглядеть стильно этой зимой, выбирайте куртку с крупной прямоугольной стежкой (более мелкие и сложные варианты швов потеряли свою актуальность) или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки, посоветовала эксперт. Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей — их можно увидеть в актуальных коллекциях мировых домов моды.