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Против шерсти: Канье Уэст доверил свой бренд русскому дизайнеру

Известный модельер Гоша Рубчинский будет отвечать за креативное развитие Yeezy
Фото: Getty Images/David M. Benett/Dave Benett
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Новым креативным директором бренда Yeezy, принадлежащего музыканту Канье Уэсту, стал российский дизайнер Гоша Рубчинский. В официальном заявлении компании подобное сотрудничество было названо вехой в истории дизайна. Модельер уже не раз работал над линией Yeezy, а также участвовал в оформлении предстоящего альбома исполнителя. Что включает список достижений Гоши Рубчинского и как подобное сотрудничество скажется на развитии бренда — в материале «Известий».

Сотрудничество Канье Уэста и Гоши Рубчинского

Продукция Yeezy выходила в рамках коллаборации с немецкой компанией Adidas, производящей спортивную одежду. Популярность бренд приобрел благодаря высококлассным лимитированным сериям моделей кроссовок Yeezy Boost. Помимо обуви под маркой выпускалась и одежда, например футболки, джемперы, куртки и брюки. В октябре 2022 года Adidas разорвала контракт с брендом, после того как Канье Уэст выступил с рядом антисемитских высказываний в различных СМИ.

Фото: Getty Images/Paco Freire/SOPA Images/LightRocket

Теперь роль руководителя отдела дизайна марки Yeezy займет ключевой игрок в преобразовании российской моды Гоша Рубчинский. Подобное заявление вызвало бурную реакцию среди поклонников. В разговоре с «Известиями» эксперт моды, телеведущий Владислав Лисовец отметил, что Гоша Рубчинский должен был вернуться на подиумы мира, а данный тандем выведет одежду Yeezy на новый уровень. Можно предполагать, что под руководством дизайнера марка продолжит развивать направление уличной моды эпохи 1990-х годов. Первые результаты творческого союза будут представлены в 2024 году.

Сотрудничество русского дизайнера с Канье Уэстом уходит в 2016 год, когда впервые появились новости о работе Рубчинского над брендом Yeezy в рамках одной из коллекций. В 2018 году модельер по просьбе музыканта создал эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West. Кроме того, в этом году Гоша Рубчинский принял участие в оформлении обложки предстоящего альбома Уэста с музыкантом Ty Dolla Sign под названием Vultures.

Резюме Рубчинского включает сотрудничество с такими брендами, как Burberry, Dr. Martens и Levi’s, а также создание в 2008 году собственного одноименного модного лейбла. Он работал с Adidas над несколькими проектами, включая коллекцию одежды 2018 года, вдохновленную чемпионатом мира по футболу.

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Гоша Рубчинский: начало новой эпохи

Гоша Рубчинский родился в Москве в 1984 году, детство и юношество будущего дизайнера пришлось на распад СССР и становление нового государства. Как признавался Рубчинский, большое влияние на развитие и формирование его стиля оказали журналы «ОМ» и «Птюч». Знакомство с миром моды произошло только в 2003 году, когда он начал помогать начинающему тогда дизайнеру Дмитрию Логинову в съемках лукбуков.

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Фото: Getty Images/Victor VIRGILE/Gamma-Rapho
Дизайнер Горша Рубчинский

Имя «Гоша Рубчинский» приобрело нарицательный характер уже после дебютного показа 2008 года, который проходил на стадионе «Сокольники». По импровизированному подиуму шли «реальные пацаны» в брюках, заправленных в носки, олимпийках, толстовках и футболках с двуглавым орлом. Тогда шоу собрало порядка 600 зрителей, которые еще ничего не знали о Рубчинском, но говорили, что это свежее слово для российской моды.

Вторая коллекция «Рост и расширение» была представлена в старообрядческой церкви в Москве, и именно этот показ принес одноименной марке мировой успех. Третий проект «Восход солнца недалеко за горами» состоял из трех частей: видео, снятого в Санкт-Петербурге, книг фотографий и самой коллекции. В 2012 году дизайнером заинтересовалась основательница японского бренда Comme des Garcon Рей Кавакубо. Компания взяла на себя расходы по производству и дистрибуции коллекции Гоши Рубчинского и выставила вещи в своем магазине Dover Street Market в Лондоне.

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Мода на «русскость» Гоши Рубчинского

Гоша Рубчинский стал популяризатором движения нормкор, обозначающего усталость от трендов. Дизайнер предлагал носить вареные джинсы, заправленные в носки спортивки, олимпийки и футболки с национальными эмблемами. Вещи отражали эстетику постсоветского времени: дворы в спальных районах, дискотеки в ДК и попытки примерить на себя американскую моду. В одном из интервью Гоша Рубчинский сказал, что сильная ностальгия по 1990-м связана с чувствами, которые он испытывал в этот период. Это было временем юности и становления его как самостоятельной личности.

Певец A$AP Rocky выступает на сцене во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2015

Музыкант A$AP Rocky выступает на сцене во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2015

Фото: Getty Images/WireImage/Lester Cohen

На фоне господства цветочных принтов и «вечной элегантности» стиль Рубчинского показался чем-то новым и необычным. Его стали придерживаться не только завсегдатаи отечественных улиц, но и зарубежные знаменитости. В числе первых примеривших на себя наряд российского дизайнера — A$AP Rocky. После выступления музыканта на церемонии MTV Video Music Awards в 2015 году толстовка – пародия логотипа бренда Tommy Hilfiger стала самой вожделенной вещью на Западе. В одежде Рубчинского стали выходить в свет Рианна, Джастин Бибер, Рита Ора, Кайли Дженнер и другие.

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Гоша Рубчинский: критика дизайнера

Находясь на пике популярности, дизайнеру пришлось столкнуться с волной критики от русской аудитории. Противников бренда можно было условно разделить на два лагеря. Первая часть иронизировала над стоимостью одежды российского дизайнера, говоря о том, что «вещи из бабушкиного сундука» можно взять бесплатно. Цена свитеров и курток с триколором Гоши Рубчинского составляла от 30 тыс. рублей.

Другая же часть говорила об излишней романтизации 1990-х годов и о том, что спортивный стиль гопников не имеет ничего общего с высокой модой. В то же время Запад активно перенял тренд на уличную моду и популяризировал оверсайз. Сейчас стилизационными приемами Гоши Рубчинского вдохновляются многие дизайнеры и руководители модных домов, включая Демну и Гурама Гвасалия.

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