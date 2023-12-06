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Вышли в модном: Миногарова в прозрачном платье и школьная форма

Чем удивила коллекция Александра Арутюнова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Плащ, словно с плеча учителя физики, юбка в пайетках, как у одноклассницы на выпускном — Александр Арутюнов представил зимнюю коллекцию, вдохновленную школьными годами, проведенными в Кисловодске. Показ российского дизайнера прошел в модном столичном пространстве «Суперметалл». По подиуму с моделями продефилировала телеведущая Мария Миногарова. А среди гостей были продюсер Илья Бачурин, стилисты Владислав Лисовец и Александр Рогов, актриса Александра Ревенко и корреспонденты «Известий».

Модная оплеуха

«Суперметалл» — одно из главных деловых и креативных пространств Москвы. Там проходят вечеринки, фестивали, маркеты. А вечер 5 декабря стал центром притяжения ценителей моды и представителей фэшн-индустрии. в этот день состоялся показ новой зимней коллекции Александра Арутюнова FW 23/24. Это один из самых востребованных российских дизайнеров, в нарядах которого в разное время появлялись не только наши, но и зарубежные звезды — Леди Гага, Хайди Клум, Кортни Кардашьян и другие.

Показ

Фото: Эдуард Корниенко

На показ новой коллекции публика начала собираться еще за час до начала шоу. Среди гостей были гендиректор Москонцерта, продюсер Илья Бачурин, актриса Александра Ревенко, спортсменки Светлана Кузнецова, Дарья Коробова, также общественный деятель Кристина Потупчик, визажист Сердар Комбаров и стилисты Олег Горчанин и Владислав Лисовец. Последний перед началом признался, что давно следит за творчеством дизайнера.

— Дружу с Сашей давно и всегда посещаю его показы. И этот не исключение. У Саши всегда есть «вау эффект». Начинал он с минимализма, а сейчас больше пришел к роскоши, — сказал Владислав Лисовец «Известиям».

Для гостей действовал дресс-код total black, но в одно темное пятно публика при этом не слилась — играли с фасонами, аксессуарами. Как минимум четыре гостьи дополнили образы меховыми шапками (помните, наши мамы и бабушки раньше не снимали их в помещении?) Не соблюли черный дресс-код единицы, в числе которых оказался Александр Рогов.

Показ

Фото: Эдуард Корниенко

— На приглашении было написано, что дресс-код черный. Я себя чувствую ужасно, потому что я не читал, что написано в приглашении, и нарушаю его. Это очень неуважительно по отношению к дизайнеру. Поэтому главную оплеуху модную сегодня получаю я, — признался Рогов «Известиям».

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Назад в школу

Спустя час гости заняли свои места в зале с бетонными стенами и извилистыми дорожками вокруг островков переговорных комнат. Под тревожный и завораживающий аккомпанемент появились первые модели с пугающе пустыми взглядами, словно призраки прошлого. Вдохновлена коллекция воспоминаниями самого дизайнера.

— Я в этом году был в Кисловодске, где окончил школу. Нахлынула ностальгия — школьные формы, эти цветы, которые на газоне растут. В школе меня все обожали, хотя я был драчуном, но классным. У меня хорошие воспоминания о школе, — поделился с «Известиями» воспоминаниями Александр Арутюнов.

Показ

Фото: Эдуард Корниенко

На импровизированном подиуме продефилировали модели, словно вернувшиеся после школьной линейки, одетые по форме — белый верх, темный низ. Там был и плащ, словно с плеча учителя физики, и декорированная пайетками юбка, будто с выпускного вечера. Отличилась коллекция большим обилием декора в виде цветов, кожаных изделий, а еще моделями с выразительными плечами, что тоже отсылает нас во времена, когда дамы подкладывали в пиджаки плечики. Гармонично со всем этим соседствуют рюши, перья, стразы и тренд на откровенную сексуальность с просвечивающими тканями. Так, например, по подиуму вместе с моделями продефилировала Мария Миногарова в прозрачном платье в пол.

— Я думаю для многих, кто любовался показом, это все применимо в жизни, — сказала «Известиям» Марика Кравцова. — Я знаю, с какой душой и любовью Саша все это делает. Прекрасный показ прекрасной коллекции в интересной локации.

Большинство платьев выполнены в сложной технике плетения или драпировки, присутствует ручная вышивка, роспись по ткани. Одним из самых эффектных был образ невесты, который закрывал показ.

Показ

Фото: Эдуард Корниенко

— Сложно сразу после показа оценить это действо серьезное и многоуровневое, потому что в коллекции были разные векторы, тренды, сочетание совершенно невероятных цветов, тканей. В итоге скажу про то, что однозначно для меня было здорово — это белая и черная невесты. Очень красивые! И общее ощущение, что Саша опять изобретает моду по сути из самых простых и понятных каждому вещей. Ничего космического не было, такого, чтобы хотелось сказать: «Откуда ты это взял?» Всё понятно, но складывается в теплое, яркое и, в то же время, очень осмысленное художественное высказывание. Его коллекции — это всегда творчество с большой буквы, — поделился впечатлениями с «Известиями» Илья Бачурин.

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Дизайнер Георгий Рушев отметил, что ему не хватило общей нити, связывающей наряды.

— Мне как будто не хватило целостности. Был ДНК, он читался — принты, оверсайз и секс в то же время, но связующего я не понял между всем. То есть, немножко так, немножко так. Я это понимаю в контексте — утром спорт, днем на работу, а вечером кутюр. А тут было красиво все, и этого красивого было слишком много, — сказал он.

Показ

Фото: Эдуард Корниенко

Завершился показ аплодисментами и восклицаниями публики «Браво!». За кулисами шоу Александра Арутюнова поздравляла актриса Екатерина Скулкина. Был замечен звездный фотограф Герман Ларкин, которого нечасто встретишь в Москве. Продолжился праздник моды афтепати в одном из столичных заведений.

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