Тренд ТикТока Slavic girl: в чем его суть и почему он стал популярен в 2023 году

В ТикТоке завирусились видео, где девушки со всего мира демонстрируют свою состоятельность, надевая объемные шубы и меховые шапки, как это делали в нулевых. Большинство роликов снимаются под песню Кати Лель «Мой мармеладный», благодаря чему композиция 2004 года снова стала очень популярной. Почему тиктокеры так полюбили этот тренд и как он появился — разбирались «Известия».

Slavic girl — значение тренда

Тренд Slavic girl, Slavic bimbo или, как его называют некоторые иностранцы, «светланакор», модные инфлюенсеры ввели несколько лет назад, но вершины популярности он достиг в 2023 году. Само название Slavic girl aesthetic можно перевести как «стиль славянской девушки». Тренд подразумевает под собой зимний образ богатой русской модницы, которая демонстрирует свой достаток при помощи дорогой одежды.

Основательница телеграм-канала о моде «Mur» Мадонна Мур поясняет, что основными атрибутами Slavic girl core являются роскошная шуба и объемная меховая шапка боярка. Дополняют образ драгоценными украшениями, высокими каблуками, дорогими брендовыми сумками и большими солнцезащитными очками.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

У этого направления даже появился свой вариант макияжа, который уже успел стать новым бьюти-трендом ТикТока — Slavic girl makeup. Главные его элементы — кукольные длинные ресницы, обилие румян, которые создают эффект розовых щек после морозной погоды и объемные губы, нюдового или яркого оттенка.

Что тиктокеры думают о Slavic girl

В роликах последователи Slavic girl выгуливают свои наряды в зимних локациях или поют «Мой мармеладный» в шубе дома. Иностранцы в комментариях восторгаются необычными луком и красотой :

«Откуда эта странная шапка? Где купили? Отпад!»

«Русская королева»

«Я не славянка, но очень хочу одну из этих великолепных шляп!»

«Славянские девушки такие красивые!»

Но есть и негативные комментарии зарубежных пользователей, которые считают, что у девушек в этом тренде «комплекс превосходства».

«Это действительно раздражает, что славянские девушки считают себя красивее других»

Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Schlikis

«Славянских девушек переоценивают»

«Быть славянином лучше других? Не видел никого, кто бы так сильно хвастался своим происхождением»

Подписчиков из России веселит такой тренд:

«Тяжелейший люкс»

«А вот прикиньте, если они реально нас так воспринимают...»

Некоторые девушки вместо шапок используют для съемок домашних питомцев, например, пушистых шпицев или персов. Пользователи оценили такую задумку даже выше изначальной идеи тренда:

«Люди, у которых коты породы сфинкс, тоже снимите»

«С шапкой вопрос решен, осталось найти шубу»

«Шикарная шапка из меха льва»

«Лучшее из тренда!»

Из комментариев становится понятно, что большую часть иностранцев Slavic girl покорил своим причудливым нарядом и игривой песней на незнакомом языке. Россияне же воспринимают тренд как повод вспомнить ушедшие модные тенденции и посмеяться над мотивами забавной композиции.

Ролики с хештегом #SlavicGirl в своих аккаунтах разместили многие иностранные блогеры-миллионники, такие как Nic Suarez, Valerie Lungu, Andreea Bostanica и Jeleniewska.

Российские звезды ТикТока также не остались в стороне. Тренд уже отсняли Лиза Анохина, Екатерина Толстопятова (Айм Катюша), Валя Карнавал, Катя Адушкина и другие.

Фото: соцсети Описание картинки

Некоторые россиянки решили ввести тренд Slavic girl в реальную жизнь. В конце ноября 41-летняя предпринимательница Галина Науманн фотографировалась у московского Кремля в шубе и меховой шапке с огромным бутербродом с красной икрой. Полиция задержала девушку, указав, что сейчас не лучшее время для демонстрации роскошной жизни.

Когда появился Slavic girl

Принято считать, что сам стиль сформировался в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Однако отмечается, что одной из первых амбассадоров Slavic girl стала Барбара Брыльска в роли Нади в культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В то время все модницы страны мечтали приобрести себе круглую пушистую шапку боярку, которая носила киноактриса в картине.

Правда, тогда носить шубу и меховую шапку вынуждали морозные зимы, а не популярные тренды социальных сетей.

В 1990-х Slavic girl полюбили жены русских бизнесменов, поскольку их статус обязывал выглядеть роскошно и носить дорогие вещи. При этом такие девушки считались легкомысленными и непорядочными, потому что никто не знал, на какие деньги приобретались роскошные меховые наряды.

В 2023 году образ Slavic girl изменился. Такие девушки позиционируют себя как независимые, сильные и дерзкие, но с миловидной и хрупкой внешностью. На смену роскошным соболям и норкам пришли шубы из эко-меха, либо популярные винтажные модели из натурального меха, доставшиеся модницам от мам и бабушек.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Schlikis

Почему Slavic girl снимают под песню «Мой мармеладный»

Благодаря тренду Slavic girl композиция Кати Лель «Мой мармеладный» за считанные дни заняла третье место в мировом чарте Viral 50 на платформе Spotify.

«Именно сегодня, в условиях так называемой отмены всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что благодаря нашей культуре однажды множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни „Мой мармеладный“ спустя 20 лет после ее релиза», — так обосновал резкую популярность песни музыкальный продюсер, автор песни «Мой мармеладный» Максим Фадеев.