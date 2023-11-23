Ну и мармеладно: Катя Лель объяснила популярность своей песни во всем мире

Катя Лель рассказала «Известиям», что ее старая песня внезапно стала популярной по всему миру благодаря «высшим цивилизациям», и что «творится чудо всеобщего глобального масштаба на русском языке». Хит певицы «Мой мармеладный» в ноябре поднялся на третье место в топ-50 трендов во всем мире на Spotify. На вершину рейтинга песню возвела новая тема в соцсетях — пользователи со всего мира снимают видео в мехах. Так они представляют типичную славянскую девушку. Дизайнеры, в свою очередь, говорят о возросшем спросе на меховые изделия. «Известия» разбирались в том, почему трек Кати Лель взорвал интернет и станут ли шубы и шапки-кубанки главным модным словом предстоящей зимы.

20 лет спустя

Одному из главных хитов Кати Лель, песне «Мой мармеладный», которую написал Максим Фадеев, в следующем году исполнится 20 лет. Но так популярна она еще, кажется, не была. Сегодня «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага» поет весь мир. 22 ноября трек поднялся на третью строчку в топ-50 трендов на Spotify (во всем мире), обогнав «My love mine all mine» Mitski, «Is it overnow?» Тейлор Свифт. В Shazam песню искали почти 700 тыс. раз.

— Это те самые новые энергии, которые высшие цивилизации сегодня через нас, через наше сознание прогружают, — объяснила Катя Лель «Известиям» причину популярности трека. — Пришло абсолютно новое трансформационное время. Я бесконечно благодарна вселенной, любимому Максу Фадееву и этой песне, что сегодня творится такое чудо всеобщего глобального масштаба на русском языке.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян Певица Катя Лель

Певица считает, что неслучайно русский язык именно сейчас зазвучал в динамиках всего мира. Она считает, что в этом есть некий замысел «для всей России, для людей всей вселенной».

— Это всё непросто, это всё вибрации, это всё энергии, — уверена она. — Бесспорно, возрос и спрос на мои выступления. В новогоднюю ночь, естественно, работаю, уже несколько концертов в ночь есть. Вокруг ажиотаж безумный. Поступают предложения от самых известных лейблов мира о совместном сотрудничестве.

На вершину рейтинга песню возвел новый тренд в соцсетях. Пользователи со всего мира снимают под нее ролики с незамысловатыми движениями в образе «типичной славянской девушки». Представляют ее они в шубе и в объемной меховой шапке вроде тех, что носили наши мамы и бабушки. В интернете выложены тысячи роликов в одном стиле.

«Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят «отмены русской культуры», они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента релиза», — написал Максим Фадеев в соцсети.

Фото: скриншот

Ветер перемен

Модные эксперты, в свою очередь, отмечают: русский стиль сейчас актуален, а ассоциируется он как раз с зимой, снегом и мехом. Основатель и креативный директор бренда Laroom Евгения Легкодымова объясняет это сменой лидеров, которые диктуют тренды. Раньше, по ее словам, тон задавала Америка, откуда к нам пришла мода на толстовки, объемные куртки, кроссовки в сочетании практически с любой одеждой. Сейчас ветер подул с востока.

— Изменился политический тренд, а это значит, и модный поменяется тоже. Приведу еще один яркий пример — компьютерная игра Atomic Heart, которая бьет все мировые рекорды по популярности. Создатели — русские ребята. Они вдохновились стилистикой Советского Союза 1950-х годов и создали альтернативную реальность в этом духе. Треки «И снится нам не рокот космодрома» и «На недельку до второго», переигранные на современный лад, бьют все рекорды по прослушиванию. У потребителей выстраивается ассоциативная вертикаль с Россией, а это — зима, снег, меха, платки, шубы, меховые шапки, — объяснила она «Известиям».

Мех и не только

Повлияли ли ролики в соцсетях — вопрос, но в России спрос на меховые изделия вырос, говорят представители модной индустрии. Причем настолько, что некоторые бренды рассматривают выход на зарубежные рынки, например азиатский. Связывают это не только с модными тенденциями, но и с возможностями производства.

Фото: соцсети

— Лет, наверное, пять назад основным инструментом продаж в линии верхней одежды в России все-таки были пуховики. Сейчас эта тенденция очень сильно перешла в сторону именно меха, — сказала «Известиям» дизайнер Мила Марсель. — Мех был одной из важных статей дохода в царской России. Носить мех в России — это модно, это наша национальная традиция. Но есть определенное влияние моды, и мы работаем с экомехом — мехом из стопроцентной шерсти.

Тем, кто предпочитает натуральный мех, рекомендуют обратить внимание на хоря и норку. Любителям люкса — на соболя и рысь. Крашеный мех советуют отложить в сторону. В тренде натуральные цвета.

— Это очень хорошая инвестиция. В свое время хорошая соболиная шуба спокойно обменивалась на приличную недвижимость. Зимой в России без меха не выжить. Никакие пуховики не сравнятся с теплозащитными свойствами шубы. К вопросу об экологичности — шубу вы носите минимум пять лет. Срок носки норки более 10 лет. Соболь практически вечный — до 25 лет, а при хорошем хранении передается по наследству. А теперь давайте сравним со сроком носки одного пуховика. Некоторые люди меняют их каждый сезон. Тогда что экологичнее? И к вопросу гуманности — мы же не возмущаемся продаже в супермаркете курицы, идейки, говядины. И мы предпочитаем кожаную обувь и сумки, — рассуждает Евгения Легкодымова.

Эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец, впрочем, считает, что у нас шапки-кубанки и шубы сейчас абсолютным трендом всё же не станут и не появятся массово на улицах. Кроме того, по его словам, нужно очень постараться, чтобы сейчас такой образ выглядел актуально.

Фото: соцсети

— Не могу сказать, что мода на натуральный мех вернулась. Она давно ушла. В Европе даже считается неприличным носить меха. Кроме того, нужно очень интересно выглядеть, чтобы меховая шуба на вас смотрелась не «по-бабулински» и не как привет из прошлого. Важны и стрижка, и оптика, и сумка, и обувь. Например, в сочетании с грубыми ботинками на тракторе или казаками, модными очками, большими серьгами, хорошей сумкой, может, стеганой. Тогда будет понятно, что вы носите эту шубу, потому что вы стильный человек, а не потому, что в ней тепло или больше носить нечего, — сказал «Известиям» Владислав Лисовец.

Говоря о том, что будет в моде предстоящей зимой, Лисовец отметил, что на смену громоздким пуховикам пришла более элегантная одежда, подчеркивающая силуэт, например однотонное длинное пальто. Чтобы не замерзнуть, делится приемом эксперт, под него можно надеть тончайший пуховик. А пока на улице холодает, тренд в соцсетях — танцы иностранцев в мехах под Катю Лель — дает надежду на потепление их восприятия русских, заключил Влад Лисовец.