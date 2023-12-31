Объектив в памяти: главные снимки фотографов «Известий» в 2023 году

Уходящий год был богат на события, многие из которых зафиксировали фотокорреспонденты «Известий». Как, например, этот традиционный бриг «Россия» на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Другие яркие фото этого года от журналистов издания — в галерее.