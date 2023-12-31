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Объектив в памяти: главные снимки фотографов «Известий» в 2023 году

Важные события этого года глазами фотокорреспондентов издания
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Уходящий год был богат на события, многие из которых зафиксировали фотокорреспонденты «Известий». Как, например, этот традиционный бриг «Россия» на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Другие яркие фото этого года от журналистов издания — в галерее.
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Отряд спасателей МЧС с поисковой собакой в сирийском городе Джебла после землетрясения
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Проводы Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Футболист московского ФК «Динамо» Николя Муми Нгамале во время матча со столичным ЦСКА
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Артисты на фестивале творческой молодежи «Таврида.АРТ» в Крыму
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Полная Луна в небе над Москвой
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Боец Владимир Минеев (справа) и Иван Штырков (слева) во время турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Молодым людям с новых территорий вручили паспорта РФ и пригласили в Музей Победы на Поклонной горе
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Кадры сильного шторма из Севастополя
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Представительница России на конкурсе «Мисс Вселенная» на пресс-конференции в свою честь
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Делегация буддистов на форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности»
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
ВДНХ принимает масштабную выставку-форум «Россия»
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Граждане России после эвакуации из сектора Газа
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Циклон «Ваня» накрыл Москву, обновив суточный показатель уровня снега
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Год в объективах фотографов Известий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Владимир Путин подвел «Итоги года» в гибридном формате прямой линии и пресс-конференции
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