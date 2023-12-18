В Магаданской области сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ почти на 70%

В Магаданской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог почти на 69%, сообщил 13 декабря региональный минздрав.

«На Колыме не снижается заболеваемость ОРВИ. С симптомами ОРВИ обратились за лечением в поликлиники 1131 человек, в том числе 818 детей в возрасте от 0 до 14 лет. Эпидемический порог среди взрослого населения превышен в целом по региону на 68,7%, в Магадане — на 75,5%», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети «Вконтакте».

В частности, в Магадане за неделю было зарегистрировано 941 обращение за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа. Кроме того, с 4 по 10 декабря на территории региона зафиксировали 107 случаев заболеваний коронавирусом. В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в двух муниципальных округах был приостановлен учебный процесс в детских образовательных учреждениях, указали в минздраве.

Позже, 18 декабря, ситуацию с заболеваемостью в регионе прокомментировали «Известиям» местные врачи. Так, по словам врача-терапевта Дарьи Мерзляковой, были выявлены три пациента с гриппом типа «A», который является обычным сезонным гриппом.

«Выявляется мало, так как берем мазки на грипп только беременным женщинам. Поэтому, возможно, что этих пациентов больше на самом деле», — рассказала Мерзлякова.

«В основном это дети, которые обращаются с высокой температурой, признаками респираторных заболеваний. Для сегодняшнего сезона характерен длительный кашель», — отметила заместитель главного врача Магаданской областной детской больницы Елена Кузьмина.

Ранее, 13 декабря, Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о якобы массовых случаях заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, которая появилась на тот момент в СМИ.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.

До этого, 11 декабря, врач-терапевт Виктория Иванова дала советы, как избежать ОРВИ перед Новым годом. По ее словам, важно соблюдать режим сна, ограничить употребление алкоголя и включить в распорядок дня физические аэробные упражнения.