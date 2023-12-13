Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников

Департамент здравоохранения Москвы в среду, 13 декабря, опроверг информацию о якобы массовых случаях заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников.

Информация о якобы многочисленных случаях заболевания детей в столице и Московской области появилась ранее в этот день в ряде СМИ и Telegram-каналов.

«Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается. В настоящее время в системе департамента образования и науки города Москвы нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в Москве наблюдается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Так, доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Доля несовершеннолетних с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период.

Однако в депздраве уточнили, что в отдельных случаях действительно были введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппу выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов.

«Важно отметить, что введение карантина — это необходимая мера, чтобы ограничить контакты между детьми, прервать цепочку передачи инфекции и сохранить здоровье школьников и воспитанников», — подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что своевременная вакцинация является единственной действительно надежной защитой от гриппа и его последствий.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.