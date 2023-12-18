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Путин призвал страны СНГ максимально сохранить многонациональное достояние
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Путин призвал страны СНГ максимально сохранить многонациональное достояние

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания глав правительств СНГ, посвященного развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

«Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наши задачи — максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», — отметил глава государства.

Со своей стороны Россия в ходе председательства в СНГ уделит особое внимание теме сбережения русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей как в странах Содружества, так и по всему миру, добавил он.

Путин также подчеркнул, что Россия настроена на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма.

«Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти», призванным познакомить граждан наших государств, в том числе молодежь, с историей и местами боевой славы», — указал президент.

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Ранее, 14 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Он также указал, что сейчас НАТО и ее союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ.

В тот же день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что США и их западные союзники пытаются спровоцировать хаос на пространстве СНГ. По его словам, западные страны пытаются использовать исторические конфликты, чтобы разжечь их и спровоцировать хаос.

8 ноября президент России заявил, что действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, традиционных ценностей и общественной стабильности. По словам Путина, сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности.

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