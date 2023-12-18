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Врач перечислила признаки хронического стресса

Доктор Уланкина: навязчивые действия могут говорить о хроническом стрессе
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jonas Walzberg
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Длительный стресс может серьезно подорвать здоровье. Несмотря на это, часто человек сам не обращает внимания, что находится под постоянным давлением. Об этом 18 декабря сообщает врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам эксперта, хронический стресс может проявить себя в виде навязчивых действий, когда люди, например, в напряжении начинают дергать или качать ногой, раскачиваться из стороны в сторону, двигать челюстью, щелкать суставами пальцев. Как отметила Уланкина, таким способом человек непроизвольно старается избавиться от лишней энергии, чтобы справиться с напряжением, так как нервная система тесно ассоциируется с мышечной.

«Подобные серийные и часто бессознательные движения могут говорить о стрессе, а порой — и о расстройствах неврологического характера. Они мешают сконцентрироваться, досаждают окружающим и показывают высокий уровень тревоги, а впоследствии могут привести к обсессивно-компульсивным расстройствам. А скрип зубами и похрустывание пальцами может привести к повреждению суставов и зубов», ― заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также врач указала на самоповреждения: это еще один способ избавить себя от напряжения. Речь идет о привычках грызть ногти, кусать губы, отрывать заусенцы. Как отметила собеседник, такое поведение может быть одним из симптомов психического или тревожного расстройства. Как правило, подобные самоповреждения человек наносит себе чаще всего неосознанно или импульсивно.

«Это может привести к печальным последствиям: места расчесов и повреждений нередко воспаляются, долго заживают, на их месте образуются рубцы и шрамы. Такое поведение — один из признаков аутоагрессии: повреждая свое тело, человек пытается проявить негативные эмоции, которые он не умеет или боится проживать другими, более экологичными способами», — отметила врач.

Еще один паттерн поведения, говорящий о хроническом стрессе, ― это суетливость и многозадачность. Как рассказала эксперт, стремление успеть выполнить несколько дел одновременно, а также суетливые и быстрые движения, в том числе невозможность сосредоточиться на одном процессе, говорят о возможных неврозах или тревожном расстройстве и чаще всего свидетельствуют о длительном стрессе.

«Человек переживает, что может чего-то не успеть и столкнуться после этого с негативными последствиями, осуждением, наказанием. Поэтому он старается сделать множество дел одновременно и суетится. Чаще всего такой стиль поведения приводит не к повышению эффективности, а к ошибкам и провалам, что в свою очередь усиливает стресс», — резюмировала Уланкина.

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В июне врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур рассказала, что причины набора веса всегда кроются в психосоматике — лишние килограммы говорят об испытываемом человеком стрессе, эмоциональных страданиях или неявных расстройствах пищевого поведения. При этом к расстройствам пищевого поведения медик отнесла не крайние их проявления — булимию или анорексию, а любовь к чаям для похудения в сочетании с десертами и непрекращающиеся диеты из разряда «сегодня пир, а завтра — худеть».

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