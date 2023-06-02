Врач назвала три самые распространенные психосоматические причины набора веса

Причины набора веса всегда кроются в психосоматике — лишние килограммы говорят об испытываемом человеком стрессе, эмоциональных страданиях или неявных расстройствах пищевого поведения (РПП). Об этом 2 июня рассказала врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур.

При этом к расстройствам пищевого поведения медик отнесла не крайние их проявления — булимию или анорексию, а любовь к чаям для похудения в сочетании с десертами и непрекращающиеся диеты из разряда «сегодня пир, а завтра — худеть».

«Такие привычки формируют зависимость и РПП, а также являются самой настоящей формой пищевого насилия. Даже установка из детства «ешь до конца, иначе силу потеряешь» является деструктивной и часто выливается в серьезные проблемы с весом», — цитирует психосоматолога «Газета.Ru».

Вторая популярная причина набора веса — это заедание стресса, когда еда для человека становится единственным источником получения счастья. Для этого, как правило, выбирается что‐то сладкое или соленое, так как в подобных продуктах содержатся экзорфины — вещества, вызывающие кратковременное внутреннее ощущение радости.

Специалист посоветовала научиться управлять стрессом не при помощи еды, а воздействием своего эмоционального интеллекта и повышением уровня самосознания.

«Еще одна причина набора килограммов — личная история. Когда что-то случилось в прошлом и вызвало эмоциональную боль, заставляя защищаться от всего мира. Так лишний вес стал крепостью, потому что включился инстинкт самосохранения, а мозг получил установку стать большим и неуязвимым», — заявила Тур.

Она отметила, что для борьбы с психосоматическим набором веса диеты и спорт не подойдут, поскольку эффект от них будет недолговременным. Здесь придется перестраивать свои отношения с едой, сознанием и телом.

23 мая врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он предостерег от диет под мононазваниями (например, гречневая, шоколадная и т.д.), водных и низкокалорийных диет.