Посол Турции в РФ заверил в сохранении формата «всё включено» в отелях

Турция наверняка сохранит формат размещения в отелях по типу «всё включено» в 2024 году, заверил 17 декабря турецкий посол в Москве Танжу Бильгич, выразив надежду на стабильно большой поток российских туристов в страну.

«Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. «Всё включено» — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по этому типу, продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения», — прокомментировал он инициативу о возможном пересмотре этого формата ТАСС.

Бильгич отметил, что многое зависит от отелей и типа размещения. По его словам, некоторые из них очень роскошные, некоторые — менее, при этом под любой запрос, уверен он, российские туристы смогут найти вариант проживания.

«Я уверен, что каждый турист из России, который захочет посетить Турцию, найдет для себя подходящий вариант в следующем году. Мы ожидаем увидеть много российских туристов в Турции», — заключил посол.

Ранее появилась информация о намерении представителей турецкой туриндустрии пересмотреть формат «всё включено» (all inclusive) в отелях с тем, чтобы позволить туристу выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

12 декабря в пресс-службе туроператора Space Travel «Известиям» подтвердили, что разговоры об изменении системы «всё включено» в Турции действительно ведутся, однако единой позиции по этому вопросу пока нет. Кроме того, «всё включено» — это не строгий государственный стандарт и каждый отель по своему реализует эту концепцию.

Как отметил 25 августа вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, это предложение не будут рассматривать всерьез, так как из-за этого сильно снизится турпоток в Турцию — значительную часть отдыхающих привлекает именно система all inclusive.

29 июля советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявлял, что вероятность полного отказа от системы «всё включено» в отелях Турции крайне мала. Айык добавил, что в будущем могут появиться новые виды системы «всё включено» с разным набором услуг.

23 июня стало известно, что Турция — главное направление для отдыха российских туристов в 2023 году. Доля продаж пакетных туров на данное направление у туристических компаний и агрегаторов варьируется от 35% до 65%. Средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тыс. рублей на двоих.