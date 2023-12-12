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Турагент прокомментировал идею изменить систему «всё включено» в Турции

В Турции предложили изменить систему «всё включено»: мнение турагента Space Travel
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Разговоры об изменении системы «всё включено» в Турции действительно ведутся, однако единой позиции по этому вопросу пока нет. Кроме того, «всё включено» — это не строгий государственный стандарт и каждый отель по своему реализует эту концепцию, сообщили «Известиям» 12 декабря в пресс-службе туроператора Space Travel.

Накануне президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу заявил, что в связи с резким увеличением затрат отелей последние годы обсуждается вопрос о внесении коррективы в систему «всё включено», предложив модель «плати по мере использования», позволяющую туристам выбирать, какие услуги оплачивать. Одной из опциональных категорий может стать алкоголь. Его слова приводит издание Turizm Gazetesi.

«Прежде всего, важно понимать, что «всё включено» в Турции — это не строгий государственный стандарт. Концепция может отличаться от отеля к отелю, и даже в пределах одной сети. Где-то под «всё включено» подразумевается круглосуточное питание со шведским столом на два зала и безлимитный зарубежный алкоголь, где-то — просто трехразовое питание и местные напитки (пиво и ракия)», — отметили в пресс-службе туроператора Space Travel.

Там обратили внимание, что правила оказания услуг по системе «всё включено» нигде официально не прописаны и это больше маркетинговый термин. При этом «всё включено» — это уникальное торговое предложение Турции, 90% туров в Анталью продаются именно на эту систему, и радикально ее менять означает потерю очень большой доли въездного туризма, что для турбизнеса недопустимо.

«С другой стороны, турецкие отели сейчас находятся в ситуации, когда они вынуждены сокращать расходы, а еда и алкогольные напитки — это больше половины трат на all inclusive. Отсюда и периодические разговоры про реформу «всё включено». Если вкратце, отелям важно выработать сценарий, при котором сократятся расходы, но все будут называться «всё включено». Фактически, каждый отель эту ситуацию решает самостоятельно», — добавили в пресс-службе.

При этом туроператор уверен, что никакой угрозы для турпотока нет.

«У туристов никто не будет отбирать алкоголь или насильно переводить на концепцию «плати, пока пользуешься», — считают в Space Travel.

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В августе с предложением об исключении бесплатного алкоголя из туров «всё включено» в турецких отелях ради снижения цен на отдых выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур.

Как отметил 25 августа вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, это предложение не будут рассматривать всерьез, так как из-за этого сильно снизится турпоток в Турцию — значительную часть отдыхающих привлекает именно система all inclusive.

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