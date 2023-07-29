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В Турции исключили отказ от системы all-inclusive

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang
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Вероятность, что в отелях Турции полностью откажутся от системы «все включено» (all-inclusive), крайне мала. Об этом в субботу, 29 июля, заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Чиновник отреагировал на слова председателя Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокена, который призвал к отказу от данной системы на курортах. По его мнению, из-за all-inclusive туристы не покидают территорию отелей. Это приводит к потере дохода у ремесленников и продавцов.

«All-inclusive в Турции полностью отменять никто не станет», — приводит слова советника «РИА Новости».

Айык добавил, что в будущем могут появиться новые виды системы «все включено» с разным набором услуг.

«Появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно», — пояснил он.

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Ранее, 23 июня, стало известно, что Турция — главное направление для отдыха российских туристов в 2023 году. Доля продаж пакетных туров на данное направление у туристических компаний и агрегаторов варьируется от 35 до 65%. Средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тыс. рублей на двоих.

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