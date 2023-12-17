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Путин назвал народ единственный источником власти
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Путин назвал народ единственный источником власти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Необходимо вместе с гражданами сформулировать программу развития страны, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе XXI съезда партии «Единая Россия» (ЕР).

Путин подчеркнул, что народ России «был и будет единственным источником власти», а его суверенное право выбирать свое будущее будет защищено от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным, выразил уверенность глава государства.

Кроме того, в ходе своего выступления он завил, что именно на основе ответов на волнующие граждан вопросы и обращения необходимо дополнять предвыборную программу в таких сферах как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и многих других.

«Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу», — добавил российский лидер.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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9 декабря в штабе Народного фронта в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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