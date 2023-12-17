Страны Запада готовы воевать с Россией до последнего украинского солдата, написал 17 декабря на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Большая часть государств-членов [Евросоюза] одержима ненавистью к России, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без сопротивления распространяются в европейских СМИ», — заявил политик.

По мнению Фицо, Украину используют для ослабления России в международном и экономическом плане. Запад готов воевать с Россией до последнего украинского солдата, чтобы достичь своих геополитических целей, заключил он, уточняет «Газета.Ru».

В конце ноября экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» отметил, что для начала мирных переговоров Киев будет ждать отмашки Запада. По его мнению, украинский режим действует по указке из США.

До этого, в октябре, он заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств, и это происходит с одобрения самих украинцев. Он напомнил, что в 2013 году правительство Украины подсчитало, что для вступления в ЕС стране необходимо потратить около $160 млрд на развитие и модернизацию промышленности. Однако Евросоюз предложил выделить только $1 млрд, напомнил Азаров.

При этом те же $160 млрд Запад потратил на помощь Киеву в ходе его конфликта с Москвой.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что намерение Запада воевать до последнего украинца является нескрываемым и самим украинцам скоро это перестанет нравиться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.