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Азаров заявил об ожидании Украиной отмашки Запада по переговорам с РФ

Экс-премьер Украины Азаров: пока не будет отмашки Запада, не будет переговоров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал 25 ноября «Известиям» заявление лидера украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о мирных переговорах с РФ в 2022 году.

«Они [киевские власти] марионетки западные. Джонсон [бывший премьер-министр Великобритании] выступил и сказал, когда был с визитом [в Украине] весной 2022 года, что вы должны воевать до последнего украинца. Он приехал и дал команду прекратить переговоры. Я уверен, что это мнение не столько Джонсона, сколько американцев», — сказал Азаров.

По его словам, для начала мирных переговоров Киев будет ждать отмашки Запада.

«Если американцы дадут отмашку идти на мирные переговоры, значит будут эти мирные переговоры, нет — значит продолжат этот конфликт», — отметил он.

Кроме того, украинский экс-премьер указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский в любой момент может издать документ, который бы отменил указ о запрете на переговоры с Россией.

«Это в течение нескольких минут делается», — подчеркнул политик.

Что касается Конституции, где прописано стремление Украины войти в НАТО, ситуация обстоит сложнее, отметил он. Однако проблемы в том, чтобы изменить ее, нет.

«Должны проголосовать 300 человек за изменение Конституции», — заключил Азаров.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Днем ранее Арахамия заявил, что Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. По его словам, политик во время своего визита в Киев заявил: «Давайте будем просто воевать».

В тот же день экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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