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Шульгинов заявил о продолжении работ по восстановлению энергоснабжения в регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Энергетики продолжают круглосуточные работы по восстановлению энергоснабжения в регионах РФ, заявил 17 декабря журналистам глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями, что затрудняет восстановление и приводит к новым отключениям.

«Специалисты сейчас работают ночью и днем. Там завалы снега, поваленные деревья, там тяжелая ситуация, но люди работают круглосуточно, восстанавливают [электроснабжение], спасибо им за это большое», — отметил министр.

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Накануне, 16 декабря, Минэнерго России сообщило, что более 570 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за непогоды. В ведомстве отметили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в указанных регионах. При этом в Псковской и Смоленской областях уже восстановлено энергоснабжение, указали там.

До этого, 14 декабря, было восстановлено более 2 тыс. км ЛЭП в Псковской области. Также сообщалось о восстановлении энергоснабжения в Дагестане.

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