Энергетики восстановили в Псковской области более 2 тыс. км ЛЭП

На территории Псковской области после прошедшего снегопада энергетики восстановили 2,3 тыс. км линии электропередачи (ЛЭП). Об этом Псковской ленте новостей сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

За минувшие сутки подключено 113 линий электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций. Отмечается, что все социально значимые объекты региона получают электроэнергию в полном объеме.

Работы ведутся круглосуточно. В восстановлении задействованы 112 бригад и 117 единиц техники. 13 декабря в регион прибыли дополнительные силы из Новгородской, Вологодской областей и Карелии, пишет Псковское агентство информации. Однако температурные «качели» приводят к повторным технологическим нарушениям.

Около полудня Минэнерго РФ сообщило в своем Telegram-канале, что, по данным на 10:00 (мск), в Псковской области без электричества оставались 5,5 тыс. человек.

13 декабря сообщалось, что из-за непогоды без электричества остались более 400 тыс. человек в Ростовской и Псковской областях, в Дагестане, а также в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР). Утром 14 декабря стало известно, что в Дагестане электроснабжение восстановлено.