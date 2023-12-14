Энергоснабжение в Дагестане восстановлено

В Республике Дагестан восстановили работу энергоснабжения. Об этом сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале.

«Энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, нарушенного из-за непогоды», — говорится в сообщении.

По данным министерства на 06:00, в ряде регионов также продолжаются восстановительные работы. Сейчас без электричества в Ростовской области остаются 10,5 тыс. человек, в Псковской — 4,9 тыс., в ЛНР — 76,8 тыс., в ДНР — 49,9 тыс.

Ранее, 13 декабря, в регионах России более 400 тыс. человек остались без электричества, включая около 70 тыс. человек в Дагестане. Аварийно-восстановительные работа находятся на контроле Минэнерго.