Более 400 тыс. человек в регионах РФ остаются без электричества из-за непогоды

Из-за непогоды более 400 тыс. человек остаются без электричества в Ростовской и Псковской областях, Дагестане, а также Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом в среду, 13 декабря, сообщило Минэнерго России на своем сайте.

«Причиной массовых нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные явления (снег, ледяной дождь, гололедно-изморозевые отложения, дождь)», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, в Республике Дагестан отключенными от электричества остаются около 70 тыс. человек, в ЛНР — более 120 тыс., в ДНР — 106,5 тыс., в Псковской области — более 8 тыс., в Ростовской — около 100 тыс.

«Энергетики приступают к восстановительным работам, как только позволяют погодные условия с учетом необходимости обеспечить безопасность персонала», — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы находятся на контроле Минэнерго.

Накануне сообщалось, что в Ростовской области в работах по восстановлению энергоснабжения задействовано 455 сотрудников и 178 единиц спецтехники. Жители некоторых районов региона остались без электричества в результате обморожения и обрыва проводов, к таким последствиям привели прошедший там ледяной дождь и сильный ветер.