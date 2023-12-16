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В регионах юга РФ около 600 тыс. человек остались без света из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Более 570 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом 16 декабря сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале.

«По данным на 06:00 мск, обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 89 тыс. человек, в ДНР — 233 тыс. человек, в ЛНР — 253 тыс. человек», — сказано в заявлении.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в указанных регионах.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в Псковской и Смоленской областях уже восстановлено нарушенное непогодой энергоснабжение.

Скованные дождем: из-за непогоды в Ростовской области нарушена подача света и воды
Региональные власти обещали наладить электроснабжение во всех районах в течение суток

Накануне Минэнерго сообщило, что из-за ухудшения погодных условий более 228 тыс. человек остаются без электроэнергии в Ростовской и Псковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Отмечалось, что в регионах проводят аварийно-восстановительные работы.

До этого, 14 декабря, было восстановлено более 2 тыс. км ЛЭП в Псковской области, также сообщалось о восстановлении энергоснабжения и в Дагестане.

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