Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), заявил 17 декабря замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Андрей Исаев.

«Он (Путин. — Ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ. <...> Пенсионеры будут освобождены», — сказал он журналистам.

Депутат подчеркнул, что Путин подтвердил на встрече с лидерами фракций, что это могут распространить на всех пенсионеров.

15 декабря Путин на встрече с лидерами политических партий отметил, что правительство РФ решило запретить банкам взимать с пенсионеров комиссию за уплату ЖКХ. Президент России назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только для льготников. Однако, продолжил он, теперь кабмин РФ так и сделает.

Ранее, 14 декабря, российский лидер заявил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Он подчеркнул, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.