Путин сообщил о запрете банкам взимать комиссию со всех пенсионеров за оплату ЖКХ

Правительство РФ приняло решение запретить банкам взимать с пенсионеров комиссию за уплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил президент страны Владимир Путин 15 декабря на встрече с лидерами политических фракций Госдумы.

Президент России назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников. Однако, продолжил глава государства, теперь кабмин РФ так и сделает.

«Я сообщил [в ходе прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае польза от этих прямых линий очевидна. Хорошая оговорка», — сказал Путин.

14 декабря глава государства заявил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Кроме того, президент отметил, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно. А также опережающим темпом должны расти доходы россиян, подчеркнул он.

Тогда же член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов назвал отмену для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ — необходимой и очень своевременной мерой. Он отметил, что в результате будет снижена финансовая нагрузка на россиян и граждане будут дополнительно защищены.