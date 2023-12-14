В ГД назвали своевременной отмену для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ

Отмена для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ — необходимая и очень своевременная мера, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом он рассказал «Известиям» 14 декабря.

«Поручение президента [РФ Владимира Путина] мы выполнили на прошлой неделе — в третьем чтении приняли закон «Единой России», призванный освободить социально незащищенные категории граждан от необоснованных комиссий за оплату ЖКУ. В ближайшее время правительство РФ подготовит перечень таких категорий, в него войдут: пенсионеры, инвалиды, малоимущие, ветераны боевых действий и другие граждане, нуждающиеся в поддержке», — отметил депутат.

Колунов уточнил, что российское правительство подготовит перечень таких категорий до лета, при этом в ГД ожидают его публикации уже в феврале-марте следующего года.

«Мера необходимая и очень своевременная. Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, и для многих комиссия 1–3% — ощутима», — добавил он.

Депутат сказал, что в результате будет снижена финансовая нагрузка на россиян и граждане будут дополнительно защищены.

Ранее в этот день глава государства заявил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату услуг ЖКХ. Об этом он сообщил в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Кроме того, российский лидер отметил, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно. А также опережающим темпом должны расти доходы россиян, подчеркнул он.