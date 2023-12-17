Пушилин отметил важность расширения программы льготной ипотеки в новых регионах

Одним из важных моментов для новых регионов России стало решение о распространении ипотеки на вторичное жилье. Об этом заявил 17 декабря «Известиям» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«До этого [программа льготной ипотеки] на новое жилье распространялась, но его не так много и не такие объемы, которые требуются сейчас для республики. Поэтому со «вторичкой», с учетом ипотеки, мы сможем закрыть очень многие вопросы», — сказал он в кулуарах съезда партии «Единая Россия» на ВДНХ.

По его словам, этот вопрос уже также обсуждался с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным в рамках задачи, которую необходимо реализовать.

Предложение распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье высказал 14 декабря в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин.

В начале 2023 года правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых. Получить льготный ипотечный кредит можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер такого кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть при этом не меньше 10%.