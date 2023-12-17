Экипаж МКС поздравил стратегических ракетчиков с профессиональным праздником

Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова с околоземной орбиты поздравил военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 64-й годовщиной со дня образования.

Российские космонавты отправили поздравительное видеообращение воинам-ракетчикам, ученым и конструкторам, специалистам оборонно-промышленного комплекса, гражданскому персоналу и ветеранам ракетных войск.

«Сегодня личный состав войск с честью решает сложные задачи по сохранению стабильности в мире и обеспечению безопасности государства. Ракетные войска стратегического назначения неразрывно связаны с космической отраслью нашей державы», — сказал Олег Кононенко.

Его коллега Николай Чуб отметил, что космосу посвятили судьбу сотни выпускников Военной академии РВСН имени Петра Великого. Военнослужащие РВСН успешно осваивают новые вооружение и военную технику, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, совершенствуют навыки и умения, добросовестно несут боевое дежурство и готовы к немедленному выполнению поставленных задач.

«Хочется также поздравить представителей российских научных и производственных коллективов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Желаем всем стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо России!» — завершил космическое поздравление Константин Борисов.

17 декабря 2023 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 64-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло постановление Совета министров СССР об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН — нового вида вооруженных сил, рассказали в Минобороны.

Кроме того, 17 декабря — день памяти святой Варвары. На протяжении более чем 20 лет святая Варвара является покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России.

В преддверии Дня РВСН в Тверской области в Бологовском ракетном соединении на боевое дежурство заступил очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

Также в Ясненском ракетном соединении завершены работы по перевооружению очередного полка на ракетный комплекс «Авангард».