Рабочая группа признала возможным возобновление работы аэропорта Краснодара после 25 декабря

Рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара признала возможным возобновление работы авиагавани после 25 декабря. Это следует из письма Национального центра управления обороной РФ Минобороны. С документом ознакомились «Известия».

Однако внесение изменений в режим использования воздушного пространства должны согласовать Минтранс, ФСБ и МВД, указано в документе. Национальный центр управления обороной запросил позицию этих ведомств по вопросу снятия режима ограничения полетов в аэропорт Краснодара.

В рабочую группу входят представители Минобороны, Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и холдинга «Аэродинамика», который управляет краснодарским аэропортом.

На этой неделе она спланировала выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, сообщала Росавиация. Полет состоялся 15 декабря, его выполнила авиакомпания «Азимут» на Superjet 100 из МинВод.

«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — объяснял руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

При этом результатов выполненного тестового полета в аэропорт Краснодара еще нет, отметил источник «Известий» в авиавластях.

15 декабря международный аэропорт Краснодара принял первый с начала специальной военной операции на Украине рейс.

О возможности открытия аэропорта Краснодара 15 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года». Такое решение будет принимать Министерство обороны РФ исходя из возможностей обеспечения безопасности, что является ключевым при открытии южных воздушных гаваней РФ, отмечал российский лидер.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.